Готовил обстрелы сразу трех областей: СБУ разоблачила корректировщика ГРУ России

Российское ГРУ завербовало переселенца с Луганщины, который помогал готовить обстрелы трех областей Украины. Агент готовился передать геолокации стратегических объектов в Россию.

За совершенное ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как задержали корректировщика России?

Контрразведка СБУ сообщила о задержании очередного агента российского ГРУ. Он пытался передать врагу координаты стратегических объектов в Волынской, Ровенской и Тернопольской областях для атак.

Задержанный выявлял энергетическую и авиационную инфраструктуру, башни мобильной связи, а также ключевые объекты Укрзализныци с интенсивным движением грузовых эшелонов.

После вербовки 42-летний мужчина объезжал западные области на собственном авто. С помощью видеорегистратора он фиксировал геолокации объектов и передавал данные куратору в Россию, добавили в СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальном этапе его разведывательной деятельности, задокументировали его и задержали по месту жительства,

– говорится в сообщении.

Перед этим, по данным следствия, задержанный устроился на критически важное предприятие и получил бронирование от мобилизации. Контакт с российскими спецслужбами он наладил через родственника, который проживает на ВОТ.

Во время обысков СБУ изъяла у корректировщика смартфон, в частности, с контактами российского куратора. Его личность уже установили.

Агенту сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. Он находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

