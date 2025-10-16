Россия едва ли не ежедневно бьет по украинской железнодорожной инфраструктуре. Она же играет ключевую стратегическую и транспортную роль в обеспечении устойчивости страны.

По оценкам BBC, атаки связаны с ростом производства вооружения россиян и ситуацией на фронте. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Россияне атаковали Кировоградскую область: изменено движение ряда поездов, есть разрушения

Какие причины усиления атак на Укрзализныцю?

За последние месяцы Россия значительно активизировала атаки на украинскую железную дорогу. Протяженность сети Укрзализныци составляет около 21 тысячи километров, и она остается важным элементом обороноспособности и символом устойчивости страны.

В сентябре 2025 года количество атак на железнодорожную инфраструктуру было вдвое выше, чем в августе. Россияне почти ежедневно бьют по поездам и объектам, которые обеспечивают их работу.

Заместитель министра развития общин и территорий Алексей Балеста отметил изданию, что половина всех ударов с начала войны пришлась именно на последние два месяца. По его словам, враг целенаправленно атакует локомотивы и грузовые и пассажирские составы.

Гендиректор Укрзализныци Александр Перцовский отметил, что в ответ на атаки Украина быстро устраняет последствия ударов, тесно координирует работу с военными и учит персонал выявлять диверсии.

Противник пытается полностью остановить нас. Это часть тактики войны – посеять панику среди граждан, разрушить экономику и сделать страну непригодной для жизни,

– сказал Перцовский.

Издание выделяет две ключевые причины увеличения интенсивности атак. Первая это то, что Россия нарастила производство дронов типа "Шахед", способных преодолевать все большие расстояния.

Во-вторых, из-за стагнации на линии фронта российские войска сосредоточились на ударах по путям снабжения.

Заметим, что глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала отметил, что удары по железной дороге стали частью тактики россиян по уничтожению критических объектов. Он отметил, что Украине нужна единая интегрированная система ПВО, способная защитить всю страну.

В то же время Украина продолжает бить по российским НПЗ и железной дороге, что обостряет топливный кризис в России.

Как Украина отвечает на атаки?