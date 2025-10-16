Росія ледь не щодня б'є по українській залізничній інфраструктурі. Вона ж відіграє ключову стратегічну та транспортну роль у забезпеченні стійкості країни.

За оцінками BBC, атаки пов'язані зі зростанням виробництва озброєння росіян і ситуацією на фронті. Про це інформує 24 Канал з посиланням на BBC.

Які причини посилення атак на Укрзалізницю?

За останні місяці Росія значно активізувала атаки на українську залізницю. Протяжність мережі Укрзалізниці становить близько 21 тисячі кілометрів, і вона залишається важливим елементом обороноздатності та символом стійкості країни.

У вересні 2025 року кількість атак на залізничну інфраструктуру була вдвічі вищою, ніж у серпні. Росіяни майже щодня б'ють по поїздах та об'єктах, які забезпечують їхню роботу.

Заступник міністра розвитку громад і територій Олексій Балеста зазначив виданню, що половина всіх ударів від початку війни припала саме на останні два місяці. За його словами, ворог цілеспрямовано атакує локомотиви та вантажні й пасажирські склади.

Гендиректор Укрзалізниці Олександр Перцовський наголосив, що у відповідь на атаки Україна швидко усуває наслідки ударів, тісно координує роботу з військовими та навчає персонал виявляти диверсії.

Противник намагається повністю зупинити нас. Це частина тактики війни – посіяти паніку серед громадян, зруйнувати економіку і зробити країну непридатною для життя,

– сказав Перцовський.

Видання виділяє дві ключові причини збільшення інтенсивності атак. Перша це те, що Росія наростила виробництво дронів типу "Шахед", здатних долати все більші відстані.

По-друге, через стагнацію на лінії фронту російські війська зосередилися на ударах по шляхах постачання.

Зауважимо, що голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в етері 24 Каналу зазначив, що удари по залізниці стали частиною тактики росіян зі знищення критичних об'єктів. Він наголосив, що Україні потрібна єдина інтегрована система ППО, здатна захистити всю країну.

Водночас Україна продовжує бити по російських НПЗ та залізниці, що загострює паливну кризу в Росії.

Як Україна відповідає на атаки?