Россияне осуществляют массированные атаки по украинской энергетике. Кремлевская пропаганда угрожает новыми ударами. Это не новая тактика России, поэтому Украина ищет методы, как уменьшить последствия вражеских обстрелов.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в эфире 24 Канала, что большинство объектов энергетики имеют несколько уровней защиты. Говорится, в частности о ключевых трансформаторах.

Готова ли Украина к атакам России по энергетике?

Александр Харченко отметил, что защита, которую имеют определенные объекты нашей энергетики, не способна противостоять 2 – 3 баллистическим ракетам в одну точку. Россияне уже наносили такие удары по Киеву. Это привело к масштабным разрушениям и сложной работе по восстановлению того, что возможно.

Но защита второго уровня и даже первого значительно смягчает результаты атак. Московиты сейчас хорошо понимают, что там, где раньше они наносили удар 1 дроном или ракетой и объект просто переставал работать, то сейчас на каждый такой объект они тратят десятки дронов и ракет для того, чтобы достичь того же эффекта,

– сказал он.

Поэтому, по словам директора Центра исследований энергетики, надежды россиян добиться мегапроблем для Украины напрасны.

Все потому, что, несмотря на непростую ситуацию с энергетикой, ситуация управляемая. Есть государственные компании, которые отвечают за электроэнергию и газоснабжение, поэтому продолжаются активные работы по восстановлению, которые должны быть успешными.

Как Россия разрушает украинскую энергетику?