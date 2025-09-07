В ночь на 7 сентября российская армия осуществила рекордную атаку дронами и ракетами. В общем враг запустил по Украине 823 средства воздушного нападения.

Украинская ПВО сбила большинство из них, однако, как долго Россия накапливает запасы для нового удара, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Как долго Россия накапливает дроны?

Ночью 7 сентября Россия атаковала Украину наибольшим количеством дронов с начала полномасштабного вторжения. По данным Воздушных сил, враг выпустил 810 ударных БпЛА типа "Шахед" и другие дроны-имитаторы.

Также зафиксировано 9 крылатых ракет "Искандер-К" и 4 баллистические "Искандер-М/KN-23". Воздушная оборона Украины сбила или подавила большинство воздушных целей.

Предыдущие массированные атаки происходили с промежутками в 2 – 6 дней.

Так, в ночь на 3 сентября враг выпустил 502 дрона, из которых было уничтожено 430,

29 – 30 августа, атаковали 537 дронами, из которых сбили 510,

27 – 28 августа, выпустили 598 БпЛА, из которых сбито 563,

А с 20 на 21 августа оккупанты снова запустили более 500 дронов, хотя перед тем была длительная пауза, когда атаки не превышали сотни целей.

Поэтому аналитики предполагают, что Россия могла или нарастить производство дронов-имитаторов, или сознательно делала паузы в массированных атаках, чтобы накапливать ресурсы для мощных ударов по несколько сотен дронов одновременно.

Неизвестным остается и такая составляющая – а сколько из общего залпа враг использует именно "Шахедов", а сколько – других дронов, включая приманки и имитаторы,

– говорится в материале.

Что известно об увеличении производства дронов в России?