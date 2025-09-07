Как долго Россия накапливает ударные дроны для массированных атак по Украине
- 7 сентября Россия осуществила рекордную атаку дронами, выпустив 810 ударных БпЛА типа "Шахед" и другие дроны-имитаторы, из которых большинство было сбито украинской ПВО.
- Предыдущие атаки происходили с промежутками в 2 – 6 дней, что может указывать на накопление ресурсов для мощных ударов или наращивание производства дронов.
В ночь на 7 сентября российская армия осуществила рекордную атаку дронами и ракетами. В общем враг запустил по Украине 823 средства воздушного нападения.
Украинская ПВО сбила большинство из них, однако, как долго Россия накапливает запасы для нового удара, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Как долго Россия накапливает дроны?
Ночью 7 сентября Россия атаковала Украину наибольшим количеством дронов с начала полномасштабного вторжения. По данным Воздушных сил, враг выпустил 810 ударных БпЛА типа "Шахед" и другие дроны-имитаторы.
Также зафиксировано 9 крылатых ракет "Искандер-К" и 4 баллистические "Искандер-М/KN-23". Воздушная оборона Украины сбила или подавила большинство воздушных целей.
Предыдущие массированные атаки происходили с промежутками в 2 – 6 дней.
- Так, в ночь на 3 сентября враг выпустил 502 дрона, из которых было уничтожено 430,
- 29 – 30 августа, атаковали 537 дронами, из которых сбили 510,
- 27 – 28 августа, выпустили 598 БпЛА, из которых сбито 563,
- А с 20 на 21 августа оккупанты снова запустили более 500 дронов, хотя перед тем была длительная пауза, когда атаки не превышали сотни целей.
Поэтому аналитики предполагают, что Россия могла или нарастить производство дронов-имитаторов, или сознательно делала паузы в массированных атаках, чтобы накапливать ресурсы для мощных ударов по несколько сотен дронов одновременно.
Неизвестным остается и такая составляющая – а сколько из общего залпа враг использует именно "Шахедов", а сколько – других дронов, включая приманки и имитаторы,
– говорится в материале.
Что известно об увеличении производства дронов в России?
В ГУР МО ранее сообщали, что Россия увеличила производство дронов-камикадзе типа "Шахед" до 2,7 тысяч единиц в месяц.
Кроме того, враг производит беспилотники-приманки без боевой части для истощения украинской ПВО. Однако ежедневно выпускать тысячи "Шахедов" она не способна, резюмировали разведчики.
Также известно, что Россия изменила тактику ударов, модернизировала свое вооружение, в частности ракету Х-101.