Украинская ПВО сбила большинство из них, однако, как долго Россия накапливает запасы для нового удара, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Как долго Россия накапливает дроны?
Ночью 7 сентября Россия атаковала Украину наибольшим количеством дронов с начала полномасштабного вторжения. По данным Воздушных сил, враг выпустил 810 ударных БпЛА типа "Шахед" и другие дроны-имитаторы.
Также зафиксировано 9 крылатых ракет "Искандер-К" и 4 баллистические "Искандер-М/KN-23". Воздушная оборона Украины сбила или подавила большинство воздушных целей.
Предыдущие массированные атаки происходили с промежутками в 2 – 6 дней.
- Так, в ночь на 3 сентября враг выпустил 502 дрона, из которых было уничтожено 430,
- 29 – 30 августа, атаковали 537 дронами, из которых сбили 510,
- 27 – 28 августа, выпустили 598 БпЛА, из которых сбито 563,
- А с 20 на 21 августа оккупанты снова запустили более 500 дронов, хотя перед тем была длительная пауза, когда атаки не превышали сотни целей.
Поэтому аналитики предполагают, что Россия могла или нарастить производство дронов-имитаторов, или сознательно делала паузы в массированных атаках, чтобы накапливать ресурсы для мощных ударов по несколько сотен дронов одновременно.
Неизвестным остается и такая составляющая – а сколько из общего залпа враг использует именно "Шахедов", а сколько – других дронов, включая приманки и имитаторы,
– говорится в материале.
Что известно об увеличении производства дронов в России?
В ГУР МО ранее сообщали, что Россия увеличила производство дронов-камикадзе типа "Шахед" до 2,7 тысяч единиц в месяц.
Кроме того, враг производит беспилотники-приманки без боевой части для истощения украинской ПВО. Однако ежедневно выпускать тысячи "Шахедов" она не способна, резюмировали разведчики.
Также известно, что Россия изменила тактику ударов, модернизировала свое вооружение, в частности ракету Х-101.