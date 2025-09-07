Украинская ПВО сбила большинство из них, однако, как долго Россия накапливает запасы для нового удара, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Как долго Россия накапливает дроны?

Ночью 7 сентября Россия атаковала Украину наибольшим количеством дронов с начала полномасштабного вторжения. По данным Воздушных сил, враг выпустил 810 ударных БпЛА типа "Шахед" и другие дроны-имитаторы.

Также зафиксировано 9 крылатых ракет "Искандер-К" и 4 баллистические "Искандер-М/KN-23". Воздушная оборона Украины сбила или подавила большинство воздушных целей.

Предыдущие массированные атаки происходили с промежутками в 2 – 6 дней.

Так, в ночь на 3 сентября враг выпустил 502 дрона, из которых было уничтожено 430,

29 – 30 августа, атаковали 537 дронами, из которых сбили 510,

27 – 28 августа, выпустили 598 БпЛА, из которых сбито 563,

А с 20 на 21 августа оккупанты снова запустили более 500 дронов, хотя перед тем была длительная пауза, когда атаки не превышали сотни целей.

Поэтому аналитики предполагают, что Россия могла или нарастить производство дронов-имитаторов, или сознательно делала паузы в массированных атаках, чтобы накапливать ресурсы для мощных ударов по несколько сотен дронов одновременно.

Неизвестным остается и такая составляющая – а сколько из общего залпа враг использует именно "Шахедов", а сколько – других дронов, включая приманки и имитаторы,

– говорится в материале.

Что известно об увеличении производства дронов в России?