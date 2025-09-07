Українська ППО збила більшість із них, проте, як довго Росія накопичує запаси для нового удару, розповідає 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Дивіться також Вилетіли з вікна 6-го поверху: Росія вбила жінку та її двомісячного сина у Києві

Як довго Росія накопичує дрони?

Уночі 7 вересня Росія атакувала Україну найбільшою кількістю дронів від початку повномасштабного вторгнення. За даними Повітряних сил, ворог випустив 810 ударних БпЛА типу "Шахед" та інші дрони-імітатори.

Також зафіксовано 9 крилатих ракет "Іскандер-К" і 4 балістичні "Іскандер-М/KN-23". Повітряна оборона України збила чи подавила більшість повітряних цілей.

Попередні масовані атаки відбувалися з проміжками у 2 – 6 днів.

Так, у ніч проти 3 вересня ворог випустив 502 дрони, з яких було знищено 430,

29 – 30 серпня, атакували 537 дронами, з яких збили 510,

27 – 28 серпня, випустили 598 БпЛА, з яких збито 563,

А з 20 на 21 серпня окупанти знову запустили понад 500 дронів, хоча перед тим була тривала пауза, коли атаки не перевищували сотні цілей.

Відтак аналітики припускають, що Росія могла або наростити виробництво дронів-імітаторів, або ж свідомо робила паузи у масованих атаках, аби накопичувати ресурси для потужних ударів по кілька сотень дронів одночасно.

Невідомим залишається і така складова – а скільки із загального залпу ворог використовує саме "Шахедів", а скільки – інших дронів, включно з приманками та імітаторами,

– йдеться в матеріалі.

Що відомо про збільшення виробництва дронів у Росії?