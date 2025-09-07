Українська ППО збила більшість із них, проте, як довго Росія накопичує запаси для нового удару, розповідає 24 Канал з посиланням на Defense Express.
Дивіться також Вилетіли з вікна 6-го поверху: Росія вбила жінку та її двомісячного сина у Києві
Як довго Росія накопичує дрони?
Уночі 7 вересня Росія атакувала Україну найбільшою кількістю дронів від початку повномасштабного вторгнення. За даними Повітряних сил, ворог випустив 810 ударних БпЛА типу "Шахед" та інші дрони-імітатори.
Також зафіксовано 9 крилатих ракет "Іскандер-К" і 4 балістичні "Іскандер-М/KN-23". Повітряна оборона України збила чи подавила більшість повітряних цілей.
Попередні масовані атаки відбувалися з проміжками у 2 – 6 днів.
- Так, у ніч проти 3 вересня ворог випустив 502 дрони, з яких було знищено 430,
- 29 – 30 серпня, атакували 537 дронами, з яких збили 510,
- 27 – 28 серпня, випустили 598 БпЛА, з яких збито 563,
- А з 20 на 21 серпня окупанти знову запустили понад 500 дронів, хоча перед тим була тривала пауза, коли атаки не перевищували сотні цілей.
Відтак аналітики припускають, що Росія могла або наростити виробництво дронів-імітаторів, або ж свідомо робила паузи у масованих атаках, аби накопичувати ресурси для потужних ударів по кілька сотень дронів одночасно.
Невідомим залишається і така складова – а скільки із загального залпу ворог використовує саме "Шахедів", а скільки – інших дронів, включно з приманками та імітаторами,
– йдеться в матеріалі.
Що відомо про збільшення виробництва дронів у Росії?
У ГУР МО раніше повідомляли, що Росія збільшила виробництво дронів-камікадзе типу "Шахед" до 2,7 тисячі одиниць на місяць.
Окрім того, ворог виготовляє безпілотники-приманки без бойової частини для виснаження української ППО. Проте щодня випускати тисячі "Шахедів" вона не спроможна, резюмували розвідники.
Також відомо, що Росія змінила тактику ударів, модернізувала своє озброєння, зокрема ракету Х-101.