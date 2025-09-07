У ніч проти 7 вересня російська армія здійснила рекордну атаку дронами та ракетами. Загалом ворог запустив по Україні 823 засоби повітряного нападу.

Українська ППО збила більшість із них, проте, як довго Росія накопичує запаси для нового удару, розповідає 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Як довго Росія накопичує дрони?

Уночі 7 вересня Росія атакувала Україну найбільшою кількістю дронів від початку повномасштабного вторгнення. За даними Повітряних сил, ворог випустив 810 ударних БпЛА типу "Шахед" та інші дрони-імітатори.

Також зафіксовано 9 крилатих ракет "Іскандер-К" і 4 балістичні "Іскандер-М/KN-23". Повітряна оборона України збила чи подавила більшість повітряних цілей.

Попередні масовані атаки відбувалися з проміжками у 2 – 6 днів.

Так, у ніч проти 3 вересня ворог випустив 502 дрони, з яких було знищено 430,

29 – 30 серпня, атакували 537 дронами, з яких збили 510,

27 – 28 серпня, випустили 598 БпЛА, з яких збито 563,

А з 20 на 21 серпня окупанти знову запустили понад 500 дронів, хоча перед тим була тривала пауза, коли атаки не перевищували сотні цілей.

Відтак аналітики припускають, що Росія могла або наростити виробництво дронів-імітаторів, або ж свідомо робила паузи у масованих атаках, аби накопичувати ресурси для потужних ударів по кілька сотень дронів одночасно.

Невідомим залишається і така складова – а скільки із загального залпу ворог використовує саме "Шахедів", а скільки – інших дронів, включно з приманками та імітаторами,

– йдеться в матеріалі.

Що відомо про збільшення виробництва дронів у Росії?