6 декабря, 22:36
В Польше произошло смертельное ДТП с участием автобуса с украинцами
Ночью 6 декабря автобус с украинцами попал в ДТП. К сожалению, не обошлось без жертв.
Авария произошла около 3:00 ночи в селе Колония-Седлищки, передает 24 Канал с ссылкой на Radio Lublin.
Что известно о ДТП с участием украинского автобуса?
27-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в украинский автобус, ехавший по маршруту Рава-Русская – Варшава.
Водитель легковушки погиб на месте.
Автобус съехал с дороги на поле, но все 26 пассажиров – граждан Украины – остались невредимыми.
Дорогу перекрывали, объезд организовывали через соседние села.
Автобус с украинцами попал в ДТП / Фото Policja Świdnik
Последние случаи ДТП в Украине и за рубежом
- Вечером 20 ноября в Харькове после столкновения с электроопорой автомобиль отбросило на детскую площадку. Пострадали 19-летний юноша, а также 16-летний парень и 17-летняя девушка.
- На Прикарпатье возле Галича автобус попал в ДТП на дороге "Мукачево – Львов", в результате которого погибла 67-летняя пассажирка и пострадало около 8 человек.
- Павел Лисянский погиб в ДТП 13 ноября, известный своими исследованиями нарушений прав человека на оккупированных территориях. Лисянский был основателем Восточной правозащитной группы, получил международные награды за свою деятельность и возглавлял Институт стратегических исследований и безопасности до своей гибели.