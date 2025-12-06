В Польше произошло смертельное ДТП с участием автобуса с украинцами

Ночью 6 декабря автобус с украинцами попал в ДТП. К сожалению, не обошлось без жертв.

Авария произошла около 3:00 ночи в селе Колония-Седлищки, передает 24 Канал с ссылкой на Radio Lublin.

Что известно о ДТП с участием украинского автобуса?

27-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в украинский автобус, ехавший по маршруту Рава-Русская – Варшава.

Водитель легковушки погиб на месте.

Автобус съехал с дороги на поле, но все 26 пассажиров – граждан Украины – остались невредимыми.

Дорогу перекрывали, объезд организовывали через соседние села.

Автобус с украинцами попал в ДТП / Фото Policja Świdnik

