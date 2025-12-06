У Польщі сталася смертельна ДТП за участі автобуса з українцями

Уночі 6 грудня автобус з українцями потрапив у ДТП. На жаль, не минулося без жертв.

Аварія сталася близько 3:00 ночі у селі Кольонія-Седліщкі, передає 24 Канал із посиланням на Radio Lublin.

Що відомо про ДТП за участі українського автобуса?

27-річний водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу та врізався в український автобус, що їхав за маршрутом Рава-Руська – Варшава.

Водій легковика загинув на місці.

Автобус з'їхав з дороги на поле, але всі 26 пасажирів – громадян України – залишилися неушкодженими.

Дорогу перекривали, об'їзд організовували через сусідні села.

Автобус з українцями потрапив у ДТП / Фото Policja Świdnik

