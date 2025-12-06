6 грудня, 22:36
У Польщі сталася смертельна ДТП за участі автобуса з українцями
Основні тези
- 6 грудня у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП.
- Загинув 27-річний водій легковика.
Уночі 6 грудня автобус з українцями потрапив у ДТП. На жаль, не минулося без жертв.
Аварія сталася близько 3:00 ночі у селі Кольонія-Седліщкі, передає 24 Канал із посиланням на Radio Lublin.
Що відомо про ДТП за участі українського автобуса?
27-річний водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу та врізався в український автобус, що їхав за маршрутом Рава-Руська – Варшава.
Водій легковика загинув на місці.
Автобус з'їхав з дороги на поле, але всі 26 пасажирів – громадян України – залишилися неушкодженими.
Дорогу перекривали, об'їзд організовували через сусідні села.
Автобус з українцями потрапив у ДТП / Фото Policja Świdnik
