В Китае на мосту через реку оборвался трос железной дороги: есть погибшие и пропавшие без вести
- На мосту в провинции Цинхай, Китай, оборвался стальной трос, что привело к гибели рабочих.
- Причиной трагедии могло быть ослабление или перегрузка тросов; следствие продолжается.
- Строительство моста считалось ключевым инфраструктурным проектом региона, его завершение планировалось в этом году.
В провинции Цинхай в Китае 22 августа произошла авария на строительстве моста через реку. На момент инцидента там находилось 16 рабочих.
Известно о более 10 погибших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на China Press.
Что известно об аварии на железнодорожном мосту в Китае?
В ночь на 22 августа в Китае во время строительства арочного моста через реку Цзяньчжа оборвался стальной трос. В результате 16 рабочих упали с высоты, из них 12 погибли, а четверо остаются пропавшими без вести.
Момент обрыва железнодорожного троса: смотрите видео
Авария произошла около 03:10 ночи на железной дороге Сычуань-Цинхай. От сильного натяжения обвалилось 108-метровое арочное ребро стальной балки, а настил моста превратился в руины. Местные жители рассказали, что услышали мощный грохот, похожий на взрыв или землетрясение.
Последствия аварии на мосту в Китае / Фото AP
Как передает издание, строительство этого моста считалось одним из ключевых инфраструктурных проектов региона. Его планировали завершить уже в этом году.
Специалисты предполагают, что причиной трагедии могло стать ослабление нижних тросов или перегрузки верхних. Окончательные обстоятельства выясняет следствие. На месте работают спасатели.
Что известно о похожих авариях?
В Индии обвалился мост в туристическом месте. В штате Махараштра 15 июня разрушился железный мост через реку. Погибли два человека, еще 32 получили ранения.
Во время крестного хода в России обрушился мост. В Вологодской области 12 июля рухнул пешеходный мост через реку Юг, когда по нему двигались около 25 участников. Пострадали 8 человек, среди них ребенок.
В Крыму рухнул мост из-за перегрузки грузовиком. В прошлом году в селе Маслово Джанкойского района разрушился мост над железной дорогой. Причиной стал проезд тяжелого грузовика. Два человека получили травмы.