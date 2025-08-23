В провинции Цинхай в Китае 22 августа произошла авария на строительстве моста через реку. На момент инцидента там находилось 16 рабочих.

Известно о более 10 погибших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на China Press.

Смотрите также В Италии авто сбило 6-летнего украинца на пешеходном переходе: ребенок умер в больнице, – СМИ

Что известно об аварии на железнодорожном мосту в Китае?

В ночь на 22 августа в Китае во время строительства арочного моста через реку Цзяньчжа оборвался стальной трос. В результате 16 рабочих упали с высоты, из них 12 погибли, а четверо остаются пропавшими без вести.

Момент обрыва железнодорожного троса: смотрите видео

Авария произошла около 03:10 ночи на железной дороге Сычуань-Цинхай. От сильного натяжения обвалилось 108-метровое арочное ребро стальной балки, а настил моста превратился в руины. Местные жители рассказали, что услышали мощный грохот, похожий на взрыв или землетрясение.

Последствия аварии на мосту в Китае / Фото AP

Как передает издание, строительство этого моста считалось одним из ключевых инфраструктурных проектов региона. Его планировали завершить уже в этом году.

Специалисты предполагают, что причиной трагедии могло стать ослабление нижних тросов или перегрузки верхних. Окончательные обстоятельства выясняет следствие. На месте работают спасатели.

Что известно о похожих авариях?