Инцидент произошел на трассе Джанкой – Маслово. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как произошел обвал моста

Мост в селе Маслово Джанкойского района обвалился, не выдержав веса фуры. Мост был частью трассы Джанкой – Маслово и проходил над железнодорожными путями.

В момент разрушения на мосту были легковой автомобиль и грузовик. Глава окупационной администрации Джанкойского района Инна Федоренко подтвердила происшествие, но не уточнила данных о пострадавших. Очевидцы сообщили, что их двое.

Российское МЧС в Крыму впоследствии заявило, что с места происшествия удалось вызволить двух пострадавших.

Российский министр транспорта заявил, что жертв из-за обвала моста нет. Он назвал его разрушение "самопроизвольным".

В Джанкойском районе обвалился мост над железнодорожными путями: смотрите видео