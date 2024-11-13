Інцидент трапився на трасі Джанкой – Маслово. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як стався обвал мосту

Міст у селі Маслово Джанкойського району обвалився, не витримавши ваги фури. Міст був частиною траси Джанкой – Маслово та проходив над залізничними коліями.

У момент руйнації на мосту були легковий автомобіль та вантажівка. Голова окупаційної адміністрації Джанкойського району Інна Федоренко підтвердила подію, але не уточнила даних про постраждалих. Очевидці повідомили, що їх двоє.

Російське МНС у Криму згодом заявило, що з місця події вдалося визволити двох постраждалих.

Російський міністр транспорту заявив, що жертв через обвал моста немає. Він назвав його руйнування "самовільним".

У Джанкойському районі обвалився міст над залізничними коліями: дивіться відео