Повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр журналістських розслідувань. Димові стовпи можна побачити над чотирма з 14 платформ.

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Що відомо про горіння газу у Чорному морі

Супутникові дані Sentinel-2 свідчать про постійне горіння газу на захоплених Росією українських бурових установках і блок-кондукторах у північно-західній частині Чорного моря. Пожежі тривають понад два роки, з'являються нові осередки загоряння, а дим видно над чотирма з 14 платформ.

За даними Центру журналістських розслідувань, останні супутникові спостереження також зафіксували дим над морською стаціонарною платформою з 10 серпня 2024 року, саме в період, коли українські сили завдали удару по об’єктах, які Росія використовувала для радіоелектронної розвідки і блокування навігації цивільних суден.

У Чорноморських бурових установках горить газ / Фото Центру журналістських розслідувань

Портал Defense Express припускає, що під удар потрапила платформа МСП-17, а третє вогнище загоряння виникло у першій декаді серпня 2024 року на одній із трьох платформ, розташованих ближче до західного узбережжя Криму.

Жодна зі сторін поки не підтвердила нові пожежі офіційно. Після ударів українських сил компанія «Чорноморнафтогаз», підконтрольна окупаційній адміністрації Криму, оголосила про зупинку експлуатації родовищ, що призвело до зниження видобутку корисних копалин у Криму на 28,1%.