Інформацію передає 24 Канал з посиланням на сайт "Медіазона". Нагадаємо, кілька днів тому повідомили, що на гугл-картах засвітилося розміщення військових систем ЗСУ. Компанія зв'язалася з українською стороною тільки за кілька годин.

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Чому "Яндекс" почав розмивати дані аеродромів на картах

"Медіазона" перевірила десять військових аеродромів, розташованих у різних російських регіонах, – їхні супутникові знімки виявилися заблюреними. Серед них аеропорт Каменськ-Уральський у Свердловській області, аеродром Ртищево в Саратовській області, авіабаза Дягілєво в Рязані, аеродром Борисоглібськ у Воронезькій області та інші,

– мовиться в дописі.

І Дягілєво, і Борисоглєбськ були атаковані українськими безпілотниками. Так само, як і аеродром Ханская у передмісті Майкопа.

Зображення аеродромів на "Яндекс.Картах" розмито / Скриншоти "Медіазони"

Блюр стосується переважно військових аеродромів. Але було розмито і знімки деяких аеропортів спільного базування, інфраструктуру яких використовують і цивільна авіація, і міноборони. Це, наприклад, аеропорти Владивостока та Петрозаводська.

У самому "Яндексі" не пояснили, коли розпочалася така практика.

"Традиційно супутникові знімки мають різну деталізацію. Це характерно для багатьох геосервісів із функцією супутникових знімків. Це може бути обумовлено вимогами регуляторів або властивостями даних від постачальників", – прокоментували там.

"Крим.Реалії" додали, що з аеродромів в окупованому Криму зміни торкнулися Джанкою, Донузлаву та Сак. Зображення цивільного аеропорту Сімферополь не змінилося.

Розмиті військові аеродроми в Криму / Скриншоти "Крим.Реалії"

Цікаво! Місяць тому Z-блогери обурювалися, що "Яндекс" замальовує дані ізраїльських і турецьких військових об'єктів, але не російських. Компанія пояснювала, що до неї звернулися влада Ізраїлю та Туреччини. Тепер же знімки Енгельсу, про який писали "воєнкори", розмито.