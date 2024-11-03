Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка.

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Google-карти розкрили розміщення військових систем ЗСУ

Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати)… Що не так з цим світом,

– написав він.

Однак наразі найбільша проблема полягає у тому, що сервіс не хоче видаляти оприлюднені кадри. За словами Коваленка, Україна звернулася з проханням, аби швидко виправити це, проте їм, як виявилось, "не до цього", оскільки, як пояснили у компанії, у них вихідний.

Погіршує ситуацію й те, що відповідні знімки уже ширяться мережею, росіяни активно надсилають їх одне одному. Таким чином вони радше за все можуть дійти й до лап окупантів. Наразі детальнішої інформації щодо цього не оприлюднили.

Оновлено. Керівник ЦПД пізніше уточнив, що після публічної реакції зв‘язалися представники Google, які запевнили, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками розміщення наших військових систем. Надалі також проговорять, як розв'язувати будь-які проблеми оперативно.

До речі, нагадаємо, що у серпні з рахунків Google росіяни вилучили понад 100 мільйонів доларів. Відомо, що кошти передали російським телеканалам, як от RT та "Царьград". Вони своєю чергою зобов'язалися використати їх на підтримку війни проти України.