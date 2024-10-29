Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що удари по спиртзаводах – це атаки по російській авіації. Мовиться як про літаки, так і про гвинтокрили.

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Навіщо дрони б'ють по російських спиртзаводах

Російська військова авіація не зможе без спирту. Від палива, до гальмівних систем, від рідин для технічних потреб, очищування, до антиобліднювачів. І це стосується як літаків, так і гвинтокрилів. Це все спирт,

– заявив Коваленко.

Він додав, що ударами по російських спиртзаводах Україна хоче зменшити можливості авіації Росії.

Важливо. Буквально ввечері 27 жовтня в росіян пожежа вдруге за тиждень спалахнула на спиртзаводі "Етанол спирт" біля містечка Новохоперськ Воронезької області. Також дрони атакували підприємство в Анненському районі Воронезької області. Ціллю безпілотників міг бути місцевий спиртзавод або нафтобаза "Аннанефтепродукт".

До речі, 22 жовтня дрони пошкодили спиртзаводи в Тульській, Тамбовській і Воронезькій областях. Тоді Андрій Коваленко пояснював, що спиртзаводи у росіян використовуються для виготовлення не тільки спирту, а й паливо для воєнних потреб і вибухових речовин.

Варто зауважити, що:

спирт можуть використовувати для виготовлення вибухівки. Зокрема, з допомогою гідролізу перетворюють його на етиленгліколь, а далі у вибухову сполуку етиленглікольдінітрат;

поліетиленгліколь використовують для твердого ракетного палива.

ВВС Україна написало, що співбесідник, який дотичний до військового керівництва ЗСУ, не відповів прямо, який практичний сенс в атаках на російські спиртзаводи. За його словами, ці об'єкти були найменш захищені ППО і РЕБ.