Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. У мережі також показали кадри, зняті очевидцями.

Дивіться також У Воронезькій області БпЛА вже вдруге атакували спирзавод: де розташоване селище Красне

Дрони атакували ще один спиртзавод

Ніч для Воронезької області вже виявилася неспокійною – спершу повідомляли про атаку на спиртзавод Красне, наразі ж є інформація про удар по подібному об'єкту у селищі міського типу Анна. Радше за все йдеться про "Аннинський спиртзавод".

Атака на спиртзавод у Воронезькій області: дивіться відео

Російські ЗМІ та місцева влада, зокрема губернатор області Алєксандр Гусєв, незадовго до цього писали, що окрім "Етанол-Спірт" у регіоні було пошкоджено ще один промисловий об'єкт. Ймовірно, йдеться саме про той, що у селищі Анна.

У селищі Анна горить спиртзавод: дивіться відео

"Аннинський спиртзавод" є одним із найбільших та найстаріших підприємств харчової промисловості у Воронезькій області.

Пожежа на спиртзаводі у Воронезькій області: дивіться відео

Нагадаємо, вночі 5 жовтня БпЛА атакували у цьому ж селищі міського типу нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт". Тоді внаслідок атаки через падіння збитого начебто безпілотника спалахнула порожня цистерна на території нафтобази.