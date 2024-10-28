Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. В сети также показали кадры, снятые очевидцами.

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Дроны атаковали еще один спиртзавод

Ночь для Воронежской области уже оказалась неспокойной – сначала сообщали об атаке на спиртзавод Красное, пока же есть информация об ударе по подобному объекту в поселке городского типа Анна. Скорее всего речь идет о "Аннинском спиртзаводе".

Атака на спиртзавод в Воронежской области: смотрите видео

Российские СМИ и местные власти, в частности губернатор области Александр Гусев, незадолго до этого писали, что кроме "Этанол-Спирт" в регионе был поврежден еще один промышленный объект. Вероятно, речь идет именно о том, что в поселке Анна.

В поселке Анна горит спиртзавод: смотрите видео

"Аннинский спиртзавод" является одним из крупнейших и старейших предприятий пищевой промышленности в Воронежской области.

Пожар на спиртзаводе в Воронежской области: смотрите видео

Напомним, ночью 5 октября БпЛА атаковали в этом же поселке городского типа нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт". Тогда в результате атаки из-за падения сбитого якобы беспилотника вспыхнула пустая цистерна на территории нефтебазы.