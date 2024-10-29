Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что удары по спиртзаводам – это атаки по российской авиации. Говорится как о самолетах, так и о вертолетах.

Смотрите также БпЛА атаковали еще один завод в Воронежской области: там вспыхнул пожар, – СМИ

Зачем дроны бьют по российским спиртзаводам

Российская военная авиация не сможет без спирта. От топлива, до тормозных систем, от жидкостей для технических нужд, очистки, до антиобледенителей. И это касается как самолетов, так и вертолетов. Это все спирт,

– заявил Коваленко.

Он добавил, что ударами по российским спиртзаводам Украина хочет уменьшить возможности авиации России.

Важно. Буквально вечером 27 октября у россиян пожар второй раз за неделю вспыхнул на спиртзаводе "Этанол спирт" возле городка Новохоперск Воронежской области. Также дроны атаковали предприятие в Анненском районе Воронежской области. Целью беспилотников мог быть местный спиртзавод или нефтебаза "Аннанефтепродукт".

Кстати, 22 октября дроны повредили спиртзаводы в Тульской, Тамбовской и Воронежской областях. Тогда Андрей Коваленко объяснял, что спиртзаводы у россиян используются для изготовления не только спирта, но и топливо для военных нужд и взрывчатых веществ.

Стоит заметить, что:

спирт могут использовать для изготовления взрывчатки. В частности, с помощью гидролиза превращают его в этиленгликоль, а дальше во взрывное соединение этиленгликольдинитрат;

полиэтиленгликоль используют для твердого ракетного топлива.

ВВС Украина написало, что собеседник, который причастен к военному руководству ВСУ, не ответил прямо, какой практический смысл в атаках на российские спиртзаводы. По его словам, эти объекты были наименее защищены ПВО и РЭБ.