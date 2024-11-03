Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко.

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Google-карты раскрыли размещение военных систем ВСУ

Представьте ситуацию. Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых палит размещение наших военных систем (не буду уточнять)... Что не так с этим миром,

– написал он.

Однако пока самая большая проблема заключается в том, что сервис не хочет удалять обнародованные кадры. По словам Коваленко, Украина обратилась с просьбой, чтобы быстро исправить это, однако им, как оказалось, "не до этого", поскольку, как объяснили в компании, у них выходной.

Усугубляет ситуацию и то, что соответствующие снимки уже распространяются по сети, россияне активно присылают их друг другу. Таким образом они, скорее всего, могут дойти и до лап оккупантов. Сейчас более подробной информации по этому поводу не обнародовали.

Обновлено. Руководитель ЦПД позже уточнил, что после публичной реакции связались представители Google, заверившие, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения наших военных систем. В дальнейшем также проговорят, как решать какие-либо проблемы оперативно.

Кстати, напомним, что в августе со счетов Google россияне изъяли более 100 миллионов долларов. Известно, что средства передали российским телеканалам, по типу RT и "Царьград". Они в свою очередь обязались использовать их на поддержку войны против Украины.