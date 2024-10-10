Про це повідомляють джерела 24 Каналу в ГУР. Відомо, що "Ханская" здатна приймати літаки Ту-134, Ан-12, Іл-18 і легші, а також вертольоти всіх типів.

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Удар по "Ханскій"

Так, уночі 10 жовтня ГУР МО спільно з СБУ успішно атакували військовий аеродром "Ханская", що розташований біля міста Майкоп у республіці Адигея.

У момент атаки на аеродромі були розташовані російські бойові літаки та гелікоптери, зокрема:

Су-34 – 12 бортів;

Diamond DA42 – 2 борти;

Л-39 – 37 бортів;

Су-35С – 4 борти;

Мі-8 – 2 борти.

Джерела додали, що на аеродромі дислокується російська 272-а навчальна авіаційна полоцька авіаційна база 2-го розряду краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Сєрова.

Військовий об’єкт використовується ворожою авіацією для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України,

– додають у ГУР.

Зазначимо, що атаку офіційно підтвердили у Генштабі. Там заявили про удар по складу боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. Окрім цього, у Генштабі зазначали, що аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27, однак наслідки все ще встановлюються.