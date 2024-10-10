Місцеві мешканці, як зауважив 24 Канал, публікували відео у мережі на доказ прольоту дронів. А також ймовірного влучання у військовий аеродром.

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Атака на військовий аеродром в Адигеї: що наразі відомо

На початку доби 10 жовтня у російських пабліках у телеграмі піднялася хвиля панічних повідомлень про масований наліт дронів, як це останнім часом вже неодноразово відбувалося. Зокрема, минулої ночі, 9 жовтня, вибухи лунали в Єйську Краснодарського краю, там вразили склад зберігання зброї та "Шахедів".

Тепер же надходила інформація про ймовірне влучання у військовий аеродром в республіці Адигея. Щонайменше, так стверджували місцеві мешканці та публікували відповідні відео.

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Люди зауважували, що наліт дронів відбувся на військовий об'єкт, розташований біля селища Родніковий республіки Адигея. Це поруч із прикордонним до України Краснодарським краєм.

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Більше подробиць про саму подію та наслідки ймовірного влучання очікуємо зранку. Попередньо, може мовитися про прильоти в авіабазу Ханська, здатну приймати літаки Ту-134, Ан-12, Іл-18 і легші, а також вертольоти всіх типів.