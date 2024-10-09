Кадри пожежі публікує низка російських телеграм-каналів, передає 24 Канал. Самі росіяни зазначають, що пожежа в Єйському районі охопила 800 квадратних метрів.

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В російському Єйську палають склади

РосЗМІ повідомляють, що рятувальники оточили територію на пів кілометра від місця "інциденту". За їхніми словами, гасити доводиться приміщення та суху траву, на яку перекинувся вогонь.

Згодо з'явилася інформація про те, що пожежу нібито локалізували на площі 1600 квадратних метрів.

Росіяни публікують кадри масштабної пожежі: дивіться відео

Російські ЗМІ наразі не повідомляють, які саме склади охопила масштабна пожежа. Однак у Генштабі ЗСУ ввечері 9 жовтня заявили, що Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БпЛА "Шахед" поблизу населеного пункту Октябрьский в Єйському районі Краснодарського краю.

За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. Зазначається також, що на складах спостерігалася вторинна детонація.

Знищення бази зберігання "Шахедів" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл. Бойова робота по військових цілях загарбників триває. Далі буде…

– наголосили у ЗСУ.

В російському Єйську палають склади: дивіться відео