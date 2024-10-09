Кадры пожара публикует ряд российских телеграмм-каналов, передает 24 Канал. Сами россияне отмечают, что пожар в Ейском районе охватил 800 квадратных метров.

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В российском Ейске горят склады

РосСМИ сообщают, что спасатели оцепили территорию на полкилометра от места "инцидента". По их словам, тушить приходится помещения и сухую траву, на которую перекинулся огонь.

Впоследствии появилась информация о том, что пожар якобы локализовали на площади 1600 квадратных метров.

Россияне публикуют кадры масштабного пожара: смотрите видео

Российские СМИ пока не сообщают, какие именно склады охватил масштабный пожар. Однако в Генштабе ВСУ вечером 9 октября заявили, что Силы обороны Украины успешно поразили базу хранения БпЛА "Шахед" вблизи населенного пункта Октябрьский в Ейском районе Краснодарского края.

По имеющейся информации там хранилось около 400 ударных дронов. Отмечается также, что на складах наблюдалась вторичная детонация.

Уничтожение базы хранения "Шахедов" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел. Боевая работа по военным целям захватчиков продолжается. Дальше будет..

– отметили в ВСУ.

В российском Ейске горят склады: смотрите видео