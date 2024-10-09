Постраждають російські угруповання на Курщині, Харківщині й не тільки. Триває системна робота з уражень ворожих військових об'єктів, і лише збільшуватиметься. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що росіяни ж почнуть поступово розосереджувати арсенали та склади.

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Які угруповання Росії можуть відчути дефіцит БК

За словами Мусієнка, нестачу БК через ураження арсеналу на Брянщині насамперед відчує угруповання військ "Сєвєр", яке діє в Курській та Харківській областях. Логістика концентрується в певних пунктах, а вже звідти транспортується та розвозиться на різні напрямки, зокрема на Лиманський.

Бувають випадки, коли географічне розташування арсеналу не обов'язково має бути прив'язаним до підрозділів, які перебувають поряд. За своїми обсягами та можливостями подібні склади можуть відповідати навіть за 4 напрямки.

Зверніть увагу! Авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, що Росія таких складів з боєприпасами приблизно 20 одиниць. За його словами, роботи ще дуже багато.

Відповідно номенклатура озброєння, яка могла бути на цьому арсеналі, абсолютно різна: від снарядів для реактивної та ствольної артилерії до керованих авіаційних бомб.

"Бачимо системну роботу. Протягом місяця це вже фактично 4 такий масштабний об'єкт, по якому завдають ударів. Думаю, це продовжиться не тільки по арсеналах на окупованій території, а й по місцях концентрації живої сили ворога, як однієї з основних наступальних одиниць на фронті", – наголосив Олександр Мусієнко.