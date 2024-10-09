Авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що боєприпаси, які знешкоджують Збройні Сили України є стратегічним запасом ворога. Його Росія може використовувати для ведення війни у 2025 році.

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Атаки Сил оборони

Анатолій Храпчинський пояснив, що ті боєприпаси, які противник зберігає на складах поблизу кордону з Україною, мають вплив на лінію фронту. Їх використовують зараз для безпосередніх атак по позиціях наших захисників.

Удар, який ЗСУ здійснили у вересні 2024 року по російських складах із боєприпасами у Торопці, на думку авіаексперта, матиме ефективні наслідки у грудні цього року.

Зверніть увагу! На складі у Торопці Україна знищила понад 700 тисяч одиниць російських боєприпасів. Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь вважає, що така масштабна втрата може не вплинути на фронт, якщо військове командування Росії вирішить ризикнути й використати залишки своїх резервів для прориву лінії оборони ЗСУ.

Російські пропагандисти часто згадують у своїх повідомленнях про певні труднощі після ураження цього складу із боєприпасами.

В окупантів починається нестача, однак це пов'язано із тим, що вони перелаштовують свою логістику. Пік складнощів із браком боєприпасів, якщо Сили оборони й надалі продовжать знищувати російські склади, можна очікувати наприкінці 2024 року,

– сказав Анатолій Храпчинський.