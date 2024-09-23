Наразі складно сказати, як знищення такої кількості снарядів вплине на фронт. Як розповів 24 Каналу заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, ці запаси могли бути резервними й Росія не планувала їх використати.

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"Якщо брати теоретичні запаси боєприпасів, які потрібні Росії, то називають цифру 3 – 4 мільйони на рік. Оцінювалося, що вдалося знищити 30 тисяч тонн, 700 тисяч одиниць боєприпасів. Це дійсно великий запас", – зауважив Михайло Самусь.

Чи варто чекати змін на фронті

Запаси, які були знищені, могли становити резерв, наприклад, на зимовий період. Адже станом на зараз у ворога, на жаль, вистачає боєприпасів. Очевидно, що певний провал рано чи пізно буде, але все залежить від рішень росіян.

Наприклад, окупанти вирішать підтримувати наступальні дії на тому самому інтенсивному рівні. Згідно з їхньою логікою, вони можуть хотіти прорвати фронт на Донбасі, нейтралізувати загрозу в Курській області, а далі подивитися, якою буде ситуація.

Вони можуть вирішити діяти саме так: не розтягувати боєприпаси, які у них залишилися, різко зменшивши інтенсивність їхнього використання, а навпаки – ризикнути всім,

– зауважив Михайло Самусь.

Чому настільки потрібен дозвіл США на удари

Поки рано робити висновки стосовно того, на яких напрямках може позначитися знищення ворожого складу. Важливо є те, що Україні критично необхідний дозвіл на удари західною зброєю по Росії.

Тоді ми б могли знищити інші склади ракетної зброї і в росіян виникне серйозне питання – як вийти з цієї ситуації. Коли боєприпасів дійсно не вистачатиме, то для них це буде трагічно,

– наголосив Михайло Самусь.

Варто розуміти, що здатність Росії продовжувати бойові дії залежить від дозволу на використання далекобійної зброї. Тому не варто вірити в заяви, що нібито рішення США допоможе знищувати тільки аеродроми. Ефект буде глобальним.