Російські телеграм-канали показали у мережі кадри перших хвилин атаки на російський об'єкт, передає 24 Канал. На кадрах видно масштабну пожежу та чути крики росіян.

Дивіться також Сили безпілотних систем і ССО завдали удару по одному з найбільших арсеналів Росії, – джерела

Кадри атаки на склад боєприпасів у Торопці

У мережі показали відео, зроблене одразу після атаки БПЛА на 107 арсенал ГРАУ у Тверській області в ніч на 18 вересня. На оприлюднених кадрах видно заграву пожежі та те, як з криками біжать місцеві жителі з дітьми.

Окрім 107 арсеналу ГРАУ, поряд знаходиться військова частина 54169, військовослужбовців звідти також евакуювали. На атакованому складі зберігалися, крім іншого, 122-мм реактивні снаряди для "Градів" та 82-мм артилерійські міни.

Раніше зазначалося, що в Торопці будувався арсенал для зберігання ракет та інших боєприпасів. В кожному сховищі могло бути до 240 тонн боєприпасів.

Атака на склад боєприпасів у Тверській області: дивіться відео

До слова, британська розвідка вважає, що удар став можливим через неналежне зберігання боєприпасів, які залишалися вразливими для ударів дронів, попри модернізацію складу у 2018 році після попередніх інцидентів з детонацією.