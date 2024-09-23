Про це говориться у звіті Інституту вивчення війни. За даними експертів, окупанти мають вжити заходів для зменшення наслідків від удару ЗСУ.

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Аналітики підтвердили дані естонської розвідки про те, що знищення складу в Торопці вплине на військові операції Росії в найближчі місяці.

У той же час, як зазначили в ISW, залишається незрозумілим, чи містили знищені на складі 30 тисяч тонн вибухівки як ракети, так і артилерійські боєприпаси. Проте аналітики впевнені, що атака призвела до знищення значних запасів матеріальних засобів російських військ.

Важливо. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко, на великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23.

Аналітики Інституту вважають, що продовження українських ударів по російських об'єктах матеріально-технічного забезпечення на території Росії посилить оперативний тиск на сили агресора.

Зокрема, ліквідація арсеналів змусить російське військове командування реорганізувати і розосередити системи підтримки і матеріально-технічного забезпечення на території Росії для пом'якшення наслідків таких ударів,

– йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, що джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що на складах у Тверській області зберігалися ракети до комплексу "Точка-У", керовані авіабомби, а також артилерійські снаряди.