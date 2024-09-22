Це 24 Каналу зауважив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Він підкреслив, що це вплине на застосування росіянами снарядів у наступальних операціях та на конкретних напрямках.

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Підрив обороноздатності ворога

Микола Маломуж зазначив, що дуже важливо знищувати боєприпаси росіян. Мовиться про склади зі снарядами, які розміщуються у різних місцевостях. Раніше вони не мали потужних укріплень і лише після ударів ЗСУ ворог почав частково їх робити.

Конкретні виявлення запасів стратегічних боєприпасів, їхня детонація в окремих місцях призводить до детонації всіх боєприпасів. А поряд з нищенням військових стратегічних об'єктів – це обмеження їхнього використання на фронті та проти цивільних українців. Це підрив обороноздатності Росії.

Тому удари по трьох складах за чотири дні, які принесли величезні втрати до 40 тисяч тонн - це колосальний підрив обороноздатності Росії, їхніх наступальних операцій, використання в конкретних секторах. Наприклад, Покровський, Курахівський, Краматорський, Часів Яр, уже відчувається навіть на Харківському напрямку, Вовчанськ, Куп'янськ, де вони намагалися наступати,

– пояснив генерал армії.

Стратегічний запас неможливо швидко поповнити. Нема чим виготовляти високоточне озброєння, на це часто нема технологій. Тому надалі буде спостерігатись помітне зменшення ударів по території України.

"Але є ще в Росії. Це можна оцінювати як приблизно 10 – 12% того запасу, який розкидає по всій території Росії. Далі продовжимо роботу у цьому напрямку. Я думаю, це буде ще більше знецінення можливостей ворога. Це буде нам полегшення", – додав Маломуж.

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