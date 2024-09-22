Это 24 Каналу отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. Он подчеркнул, что это повлияет на применение россиянами снарядов в наступательных операциях и на конкретных направлениях.

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Подрыв обороноспособности врага

Николай Маломуж отметил, что очень важно уничтожать боеприпасы россиян. Речь идет о складах со снарядами, которые размещаются в разных местностях. Ранее они не имели мощных укреплений и только после ударов ВСУ враг начал частично их делать.

Конкретные выявления запасов стратегических боеприпасов, их детонация в отдельных местах приводит к детонации всех боеприпасов. А наряду с уничтожением военных стратегических объектов – это ограничение их использования на фронте и против гражданских украинцев. Это подрыв обороноспособности России.

Поэтому удары по трем складам за четыре дня, которые принесли огромные потери до 40 тысяч тонн – это колоссальный подрыв обороноспособности России, их наступательных операций, использования в конкретных секторах. Например, Покровский, Кураховский, Краматорский, Часов Яр, уже чувствуется даже на Харьковском направлении, Волчанск, Купянск, где они пытались наступать,

– объяснил генерал армии.

Стратегический запас невозможно быстро пополнить. Нечем изготавливать высокоточное вооружение, на это часто нет технологий. Поэтому в дальнейшем будет наблюдаться заметное уменьшение ударов по территории Украины.

"Но есть еще в России. Это можно оценивать как примерно 10 – 12% того запаса, который разбрасывает по всей территории России. Далее продолжим работу в этом направлении. Я думаю, это будет еще большее обесценивание возможностей врага. Это будет нам облегчение", – добавил Маломуж.

Удары по складам России: главное