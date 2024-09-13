Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, пише Reuters.

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Удари далекобійними ракетами по Росії

На тлі перемовин президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, Джон Кірбі заявив, що політика США стосовно ударів по території Росії не зміниться.

Я б не очікував заяви про використання Україною далекобійної зброї по території Росії,

– сказав радник адміністрації Байдена.

Він додав, що Білий дім "сприймає серйозно" попередження Владіміра Путіна про те, що дозвіл на далекобійні удари ракетами буде "прямою участю" НАТО у війні проти Росії.

Зазначимо, що під час візиту в Україну держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що в позицію США необхідно вносити корективи, враховуючи зміни на полі бою. Зокрема, причиною називали передачу Іраном балістичних ракет малої дальності Fath-360 до Росії. Блінкен назвав це ескалацією.