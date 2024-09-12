Не в останню чергу на рішення США вплинула передача Іраном балістичних ракет малої дальності Fath-360. Блінкен назвав це ескалацією.

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Навіщо США змінюють позицію

Оскільки те, що робить Росія, змінилося, оскільки змінилося поле бою, ми адаптувалися,

– цитують слова Блінкена на пресконференції у Варшаві.

ЗМІ зауважують, що Блінкен завершує свій європейський тур в Польщі з проханням про надання зброї. Він дослухався до позиції Радослава Сікорського: Україна має право використовувати західну зброю, щоб запобігти воєнним злочинам.

Із України Блінкен поїхав з обіцянкою передати всі прохання вищому керівництву. 13 вересня у США говоритимуть президент Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Імовірно, там і вирішиться доля дозволу бити по Росії.

"Однією з цілей мого візиту до Києва було почути від наших українських партнерів, що, на їхню думку, їм потрібно зараз, щоб впоратися з поточним полем бою, в тому числі на сході України та в інших частинах країни. Я можу сказати вам, що мірою того, як ми будемо рухатися вперед, ми будемо робити те, що вже робили, тобто будемо вносити необхідні корективи з метою захисту від російської агресії", – висловився Блінкен.

Медійники помітили, що риторика його виступів у Києві та Варшаві схожа на ту, яку він використовував у травні – незадовго до того, як США дозволили Україні використовувати американську зброю на території Росії.