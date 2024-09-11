Про це державний секретар США заявив під час свого візиту до Києва у середу, 11 вересня. Варто зазначити, що днем раніше Блінкен підтвердив інформацію про те, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності Fath-360 і назвав цей крок "драматичною ескалацією" війни.

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Путін вдається до ескалації війни

Блінкен наголосив, що саме росіяни продовжують та посилюють удари по цивільним та енергетиці в Україні, так само як і по українських військових, які боронять свою державу.

Зараз ми бачимо, як Росія придбала балістичні ракети в Ірану, що ще більше посилить їхню агресію в Україні. Отже, якщо хтось і вдається до ескалації, то це, схоже, пан Путін і Росія,

– підсумував державний секретар США.

До слова, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен також оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі понад 700 мільйонів доларів. Крім того новий транш допомоги надійде і від Британії.