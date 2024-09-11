Серед причин візиту Блінкена та Леммі ЗМІ називали саме можливий дозвіл на удари американською зброєю по ворожій території. Президент України під час пресконференції у рамках Саміту Кримської платформи прокоментував ці чутки, передає 24 Канал.

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Дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії

У Володимира Зеленського запитали щодо ймовірність дозволу США на удари по Росії їх далекобійною зброєю. Він зазначив, що діалог з Блінкеном відбудеться вже після пресконференції.

Я готовий бути відкритим і чесним для вас, але вже після нашої розмови з ним (Ентоні Блінкеном – 24 Канал),

– зазначив президент.

Водночас Зеленський зауважив, що рішення щодо далекобійних ракет залежить не від його оптимізму, а від оптимізму глав Держдепу США та зовнішньополітичного відомства Британії.

"Давайте розраховувати хоча б на кілька сильних рішень. Для нас це важливо", – каже Зеленський.

Український лідер зазначив, де наведе деталі переговорів вже після зустрічі. Водночас він сказав, що сподівається провести діалог з президентом США Джо Байденом цього місяця