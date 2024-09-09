По яких саме цілях Україна планує бити далекобійною зброєю, пояснив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Сирський про удари далекобійною зброєю

Головнокомандувач наголосив, що наша держава вже неодноразово пояснювала, як буде використовувати далекобійну зброю.

Звісно, ​​ми будемо застосовувати зброю лише проти військових об'єктів, насамперед проти ракетних комплексів, які майже щодня завдають ударів по населених пунктах. Це призводить до загибелі мирного населення,

– підкреслив генерал.

Також зауважив, що окупанти знищують українські школи й лікарні, зокрема, "Охматдит". Цю дитячу лікарні російські загарбники знищили в центрі Києва ударами крилатих ракет.

"Такі випадки маємо щодня. Гинуть не тільки дорослі, а й діти. І останні удари по Полтаві, Харкову, Сумам – фактично немає жодного міста в Україні, яке б не відчуло і не зазнало цих втрат", – констатував Сирський.

Наголосив, що це жах війни. Всюди, куди не поїдеш, зруйновані росіянами будівлі, школи, дитсадки.

Тому для нас це, перш за все, боротьба з ракетною зброєю противника. Звичайно, це удари по їхніх складах, базах, де зберігається зброя, де зберігається паливо для армії. Звичайно, це все їхнє матеріально-технічне забезпечення, що забезпечує передачу цієї зброї на передову,

– пояснив головком.

Звичайно, йдеться і про аеродроми, з яких ударна авіація, повітряно-космічні сили Росії застосовують ракетну зброю, керовані авіаційні бомби з планерувальними модулями, які скидають на 70 кілометрів і навіть більше – по школах і населених пунктах.

Це цілі. Звичайно, ми будемо використовувати (дальню зброю – 24 Канал) проти цих цілей. Ми не воюємо проти мирного населення, ми воюємо проти російської армії,

– підкреслив Олександр Сирський.

Зверніть увагу! Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна мати далекобійний потенціал щодо території агресора, аби Росія була вмотивована шукати мир.