Об этом государственный секретарь США заявил во время своего визита в Киев в среду, 11 сентября. Стоит отметить, что днем ранее Блинкен подтвердил информацию о том, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности Fath-360 и назвал этот шаг "драматической эскалацией" войны.

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Путин прибегает к эскалации войны

Блинкен отметил, что именно россияне продолжают и усиливают удары по гражданским и энергетике в Украине, так же как и по украинским военным, которые защищают свое государство.

Сейчас мы видим, как Россия приобрела баллистические ракеты у Ирана, что еще больше усилит их агрессию в Украине. Итак, если кто-то и прибегает к эскалации, то это, похоже, господин Путин и Россия,

– подытожил государственный секретарь США.

К слову, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также объявил о новом пакете помощи Украине в размере более 700 миллионов долларов. Кроме того новый транш помощи поступит и от Британии.