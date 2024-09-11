Об этом Блинкен и Леми объявили сегодня, 11 сентября, в Киеве. Оба чиновника отметили, что правительства их стран неизменно поддерживают Украину на пути к победе в войне, которую начала Россия.

Смотрите также В Великобритании озвучили актуальную позицию относительно ударов их ракетами Storm Shadow по России

Помощь от США на 700 миллионов долларов

В пакет вошли 325 миллионов долларов, которые предусмотрены на восстановление разрушенных российскими атаками сетей и поддержку энергетики Украины на фоне систематических атак России.

Еще 290 миллионов долларов выделили на гуманитарную поддержку – вода, еда, убежище, лекарства. Остальные – 102 миллиона долларов пойдут на разминирование украинских территорий.

Кроме того, госсекретарь США анонсировал дополнительную поддержку со стороны стран G7 в ближайшие недели.

"Мы хотим победы Украины. Наше коллективное послание Путину четкое: наша поддержка не ослабнет, наше единство не разрушится", – заявил Блинкен во время пресс-конференции в Киеве.

Помощь от Великобритании

Украина также получит пакет помощи от Великобритании, о чем объявил министр иностранных дел страны Дэвид Лемми. Речь идет о 600 миллионах фунтов стерлингов. Средства направят на восстановление мощностей энергоснабжения после атак России.

По словам Лемми, правительство Великобритании намерено дополнительно выделить Украине сотни ракет для ПВО, десятки тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов и больше бронетехники. Поставки вооружения обещают осуществить до конца года.

Визит Блинкена и Леми: главное

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми 11 сентября продолжался на фоне воздушной тревоги.

Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистических ракет в направлении Полтавской и Сумской областей.