Про це Блінкен та Лемі оголосили сьогодні, 11 вересня, в Києві. Обидва чиновника наголосили, що уряди їх країн незмінно підтримують Україну на шляху до перемоги у війні, яку розпочала Росія.

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Допомога від США на 700 мільйонів доларів

У пакет увійшли 325 мільйонів доларів, які передбачені на відновлення зруйнованих російськими атаками мереж та підтримку енергетики України на тлі систематичних атак Росії.

Ще 290 мільйонів доларів виділили на гуманітарну підтримку – вода, їжа, притулок, ліки. Решта – 102 мільйони доларів підуть на розмінування українських територій.

Крім того, держсекретар США анонсував додаткову підтримку з боку країн G7 у найближчі тижні.

"Ми хочемо перемоги України. Наше колективне послання Путіну чітке: наша підтримка не ослабне, наша єдність не зруйнується", – заявив Блінкен під час пресконференції у Києві.

Допомога від Великої Британії

Україна також отримає пакет допомоги від Британії, про що оголосив міністр закордонних справ країни Девід Леммі. Ідеться про 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти спрямують на відновлення потужностей енергопостачання після атак Росії.

За словами Лемі, уряд Британії має намір додатково виділити Україні сотні ракет для ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки. Поставки озброєння обіцяють здійснити до кінця року.

Візит Блінкена та Лемі: головне

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі 11 вересня тривав на фоні повітряної тривоги.

Повітряні сили попереджали про загрозу балістичних ракет у напрямку Полтавської та Сумської областей.