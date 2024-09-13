Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, пишет Reuters.

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Удары дальнобойными ракетами по России

На фоне переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Джон Кирби заявил, что политика США относительно ударов по территории России не изменится.

Я бы не ожидал заявления об использовании Украиной дальнобойного оружия по территории России,

– сказал советник администрации Байдена.

Он добавил, что Белый дом "воспринимает серьезно" предупреждение Владимира Путина о том, что разрешение на дальнобойные удары ракетами будет "прямым участием" НАТО в войне против России.

Отметим, что во время визита в Украину госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в позицию США необходимо вносить коррективы, учитывая изменения на поле боя. В частности, причиной называли передачу Ираном баллистических ракет малой дальности Fath-360 в Россию. Блинкен назвал это эскалацией.