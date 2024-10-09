Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що вибухи в Росії мають продовжуватися. Україні важливо вибивати такі арсенали на території Росії.

До теми Де на карті Карачев, біля якого дрон атакував арсенал ракетно-артилерійського управління Росії

Росія втратить черговий склад з боєприпасами

Як наголосив Храпчинський, на території Росії є низка складів, які мають надзвичайно важливу роль у логістиці окупантів. За допомогою них забезпечують як бойові дії на лінії фронту, так і далекобійні удари по території України.

Поки рано говорити про наслідки вибухів у Брянській області. Найкраще буде дочекатися супутникових знімків. Там гарантовано можна буде побачити наслідки удару.

Але з огляду повторну детонацію можна припустити, що почалася детонація складу. Я думаю, що Росія втратить черговий склад з боєприпасами. Таких складів в Росії приблизно 20. Тому роботи ще дуже багато,

– зауважив Храпчинський.

Цікаво, що зараз на Google-картах більшість російських складів з боєприпасами стали "садовими ділянками". Їх почали перейменовувати. Хоча раніше вони там мали назви, які чітко пов'язані з військовими частинами, що там розташовані.

Вибухи в російському Карачеві: дивіться відео

У вересні Україна завдала удару по арсеналу в Торопці. Вибухи були настільки потужними, що спричинили землетрус магнітудою 2,8 бала. Згодом стало відомо, що там зберігалися артилерійські боєприпаси, ракети до комплексів "Іскандер", "Точка-У" тощо.