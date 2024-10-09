Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что взрывы в России должны продолжаться. Украине важно выбивать такие арсеналы на территории России.

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Россия потеряет очередной склад с боеприпасами

Как отметил Храпчинский, на территории России есть ряд складов, которые имеют чрезвычайно важную роль в логистике оккупантов. С помощью них обеспечивают как боевые действия на линии фронта, так и дальнобойные удары по территории Украины.

Пока рано говорить о последствиях взрывов в Брянской области. Лучше всего будет дождаться спутниковых снимков. Там гарантированно можно будет увидеть последствия удара.

Но учитывая повторную детонацию можно предположить, что началась детонация склада. Я думаю, что Россия потеряет очередной склад с боеприпасами. Таких складов в России примерно 20. Поэтому работы еще очень много,

– отметил Храпчинский.

Интересно, что сейчас на Google-картах большинство российских складов с боеприпасами стали "садовыми участками". Их начали переименовывать. Хотя раньше они имели названия, которые четко связаны с военными частями, что там расположены.

Взрывы в российском Карачеве: смотрите видео

В сентябре Украина нанесла удар по арсеналу в Торопце. Взрывы были настолько мощными, что вызвали землетрясение магнитудой 2,8 балла. Потом стало известно, что там хранились артиллерийские боеприпасы, ракеты к комплексам "Искандер", "Точка-У" и т.п.