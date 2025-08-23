У провінції Цинхай у Китаї 22 серпня сталася аварія на будівництві мосту через річку. На момент інциденту там перебувало 16 робітників.

Відомо про понад 10 загиблих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на China Press.

Що відомо про аварію на залізничному мосту у Китаї?

У ніч проти 22 серпня в Китаї під час будівництва аркового мосту через річку Цзяньчжа обірвався сталевий трос. У результаті 16 робітників впали з висоти, з них 12 загинули, а четверо залишаються зниклими безвісти.

Момент обриву залізничного троса: дивіться відео

Аварія сталася близько 03:10 ночі на залізниці Сичуань-Цинхай. Від сильного натягування обвалилося 108-метрове арочне ребро сталевої балки, а настил мосту перетворився на руїни. Місцеві жителі розповіли, що почули потужний гуркіт, схожий на вибух чи землетрус.

Як передає видання, будівництво цього мосту вважалося одним із ключових інфраструктурних проєктів регіону. Його планували завершити вже цього року.

Фахівці припускають, що причиною трагедії могло стати ослаблення нижніх тросів або перевантаження верхніх. Остаточні обставини з'ясовує слідство. На місці працюють рятувальники.

Що відомо про схожі аварії?