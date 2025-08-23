У Китаї на мосту через річку обірвався трос залізниці: є загиблі та зниклі безвісти
- На мосту в провінції Цинхай, Китай, обірвався сталевий трос, що призвело до загибелі робітників.
- Причиною трагедії могло бути ослаблення або перевантаження тросів; слідство триває.
- Будівництво мосту вважалося ключовим інфраструктурним проєктом регіону, його завершення планувалося цього року.
У провінції Цинхай у Китаї 22 серпня сталася аварія на будівництві мосту через річку. На момент інциденту там перебувало 16 робітників.
Відомо про понад 10 загиблих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на China Press.
Дивіться також В Італії авто збило 6-річного українця на пішохідному переході: дитина померла у лікарні, – ЗМІ
Що відомо про аварію на залізничному мосту у Китаї?
У ніч проти 22 серпня в Китаї під час будівництва аркового мосту через річку Цзяньчжа обірвався сталевий трос. У результаті 16 робітників впали з висоти, з них 12 загинули, а четверо залишаються зниклими безвісти.
Момент обриву залізничного троса: дивіться відео
Аварія сталася близько 03:10 ночі на залізниці Сичуань-Цинхай. Від сильного натягування обвалилося 108-метрове арочне ребро сталевої балки, а настил мосту перетворився на руїни. Місцеві жителі розповіли, що почули потужний гуркіт, схожий на вибух чи землетрус.
Наслідки аварії на мосту у Китаї / Фото AP
Як передає видання, будівництво цього мосту вважалося одним із ключових інфраструктурних проєктів регіону. Його планували завершити вже цього року.
Фахівці припускають, що причиною трагедії могло стати ослаблення нижніх тросів або перевантаження верхніх. Остаточні обставини з'ясовує слідство. На місці працюють рятувальники.
Що відомо про схожі аварії?
В Індії обвалився міст у туристичному місці. В штаті Махараштра 15 червня зруйнувався залізний міст через річку. Загинули двоє людей, ще 32 отримали поранення.
Під час хресної ходи в Росії обвалився міст. У Вологодській області 12 липня впав пішохідний міст через річку Юг, коли ним рухалися близько 25 учасників. Постраждали 8 людей, серед них дитина.
У Криму впав міст через перевантаження вантажівкою. Торік у селі Маслово Джанкойського району зруйнувався міст над залізницею. Причиною став проїзд важкої вантажівки. Двоє людей зазнали травм.