Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. В сети появилось видео инцидента.

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Что известно об обвале моста?

Инцидент произошел на 50-метровом мосту через реку Юг между поселком Дуниловским и селом Дунилово. Конструкция не выдержала, когда под звон колоколов по ней двигались около 25 верующих.

Пострадали 8 человек, среди них – ученица 8 класса. У людей переломы, вывихи, ссадины и ушибы.

В России обвалился мост с паломниками: смотрите видео

На видео видно, как люди идут от церкви длинной цепочкой. Когда мост упал, на помощь участникам крестного хода бросились другие местные жители.

Напомним, 15 июня в туристическом районе Индии обвалился железный мост через реку. В результате инцидента в западном штате Махараштра погибли по меньшей мере 2 человека, еще 32 – ранены.