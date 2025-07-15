Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

К слову Москву сжигало аномальное солнце, а потом залил ливень с градом

Какие последствия непогоды в Москве?

С вечера 14 июля и в ночь на 15 июля на российскую столицу надвинулся сильный шторм с молниями, который вызвал серию пожаров и масштабные перебои с электроснабжением.

Так, в селе Алексино молния попала в роутер. Там загорелся частный дом, огонь охватил 150 квадратных метров. Люди эвакуировались, однако трое котов погибли, еще одна собака исчезла.

Сетью начали распространяться видео непогоды. На них видно, как в квартирах гаснет свет сразу после удара молнии.

Момент попадания молнии: смотрите видео

В районе Кунцево молния попала в жилое двухэтажное здание. Там загорелись мансарда и первый этаж. Дым от пожара был виден издалека.

В городе Дубна подмосковного региона молния попала в подстанцию, из-за чего несколько домов остались без света. Более того, российские СМИ сообщают, что в результате непогоды сгорело по меньшей мере четыре дома.

На днях в российской столице зафиксировали рекордную температуру воздуха. Однако жара длилась недолго – город накрыл град и ураган.