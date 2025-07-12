В городе подтопление, а деревья падают прямо на машины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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В Москве жара сменилась ливнем
В субботу, 12 июля, температура воздуха в Москве достигла +34,6 градуса. Это превысило исторический рекорд жары для этого дня, который держался еще с 1903 года.
Однако грелись в Москве не долго: экстремальная жара резко сменилась непогодой.
Мощный ветер сменил жару: смотрите видео
Ближе к вечеру столицу России и Московскую область накрыли мощные дожди с градом.
Деревья падают на машины: смотрите видео
В результате непогоды подтоплены дороги, повалены деревья, опрокинуты временные сооружения, в том числе металлические гаражи.
Москву затопил ливень: смотрите видео
По сети активно распространяются видео с обстановкой после ливня в разных районах российской столицы.
Подтопление дорог в Патриарших прудах в Москве: смотрите видео
Синоптики сообщают о постепенном снижении температуры воздуха в ближайшие дни. Тем временем пока продолжается гроза, в Останкинскую башню попала молния.
Момент попадания молнии: смотрите видео
Ранее сообщалось, что в Италии в результате сильного шторма погибла женщина. В Милане дерево упало на нее во время непогоды.