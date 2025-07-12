У місті підтоплення, а дерева падають прямо на автівки. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Російська ППО знову збиває невідомі дрони в Бєлгороді: поцілило в багатоквартирний будинок

У Москві спека змінилась зливою

У суботу, 12 липня, температура повітря в Москві сягнула +34,6 градуса. Це перевищило історичний рекорд спеки для цього дня, який тримався ще з 1903 року.

Однак грілися у Москві не довго: екстремальна спека різко змінилась негодою.

Потужний вітер змінив спеку: дивіться відео

Ближче до вечора столицю Росії та Московську область накрили потужні дощі з градом.

Дерева падають на машини: дивіться відео

У результаті негоди підтоплено дороги, повалено дерева, перекинуто тимчасові споруди, в тому числі металеві гаражі.

Москву затопила злива: дивіться відео

Мережею активно ширяться відео з обстановкою після зливи у різних районах російської столиці.

Підтоплення доріг у Патріарших ставках у Москві: дивіться відео

Синоптики повідомляють про поступове зниження температури повітря найближчими днями. Тим часом поки триває гроза, в Останкінську вежу влучила блискавка.

Момент влучання блискавки: дивіться відео

Раніше повідомлялось, що в Італії внаслідок сильного шторму загинула жінка. У Мілані дерево впало на неї під час негоди.