В Сумах произошла авария на водопроводе: часть города осталась без водоснабжения
- В Сумах осуществляют ликвидацию последствий порыва водосети.
- Аварийно-ремонтные работы на напорном коллекторе продолжаются.
В Сумах произошел порыв водосети. В городе проводятся аварийно-ремонтные работы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные власти и КП "Горводоканал" Сумского городского совета.
Что известно о проблемах с водоснабжением в Сумах?
В Сумах произошел порыв водосети. По состоянию на вечер 17 ноября в городе продолжаются аварийно-ремонтные работы на напорном коллекторе.
Из-за порыва водосетей часть жителей города остается без водоснабжения, о чем сообщил глава МВА Сергей Кривошеенко.
По состоянию на 11 часов вечера исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что КП "Горводоканал" еще проводит ликвидацию последствий.
Добавим, что в пресс-службе водоканала днем 17 ноября сообщали, что для проведения срочных аварийно-ремонтных работ на канализационном напорном коллекторе с 17:30 будут приостановлены все водозаборы города. Там указали, что водоснабжение восстановят после завершения аварийных работ.
В начале ноября из-за аварийного отключения на одном из энергообъектов временно обесточена часть Сум. Тогда обесточенный объект переводился на аварийно-резервное питание, что повлияло на водоснабжение и работу транспорта.
В конце октября в части Львова не было воды. Причиной стала авария на магистральном водопроводе в районе села Домажир.