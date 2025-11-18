У Сумах сталася аварія на водогоні: частина міста залишилася без водопостачання

У Сумах стався порив водомережі. В місті проводяться аварійно-ремонтні роботи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеву владу та КП "Міськводоканал" Сумської міської ради.

Що відомо про проблеми з водопостачанням у Сумах?

В Сумах стався порив водомережі. Станом на вечір 17 листопада в місті тривають аварійно-ремонтні роботи на напірному колекторі.

Через порив водомереж частина мешканців міста залишається без водопостачання, про що повідомив глава МВА Сергій Кривошеєнко.

Станом на 11 годину вечора виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що КП "Міськводоканал" ще проводить ліквідацію наслідків.

Додамо, що в пресслужбі водоканалу вдень 17 листопада повідомляли, що для проведення термінових аварійно-ремонтних робіт на каналізаційному напірному колекторі з 17:30 будуть призупинені всі водозабори міста. Там вказали, що водопостачання відновлять після завершення аварійних робіт.

